Weihnachtsmarkt auf Altem Markt? Mike Schubert begrüßt die Idee – Förderverein sieht Verschandelung

Zwischen Landtag und Nikolaikirche könnte es im Advent 2024 einen weiteren Weihnachtsmarkt in Potsdams Innenstadt geben. Wie Eberhard Heieck, Geschäftsführer der Cottbuser Eventagentur Coex, den PNN sagte, feile man mit der Initiative „Mitteschön“ an einem Gesamtkonzept für einen Weihnachtsmarkt an einem Wochenende auf dem Alten Markt.