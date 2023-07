Weiter Kritik nach Meier-Interview Potsdamer Sozial.Linke beklagen Vorfestlegung für Neubau des Bergmann-Klinikums

Die Sozial.Linke-Fraktion hat mit Unverständnis auf Aussagen von Sozialdezernentin Brigitte Meier (SPD) reagiert, wonach ein Neubau für das Bergmann-Klinikum im Grunde alternativlos sei. Co-Fraktionsvorsitzende Sigrid Müller verwies in einer Erklärung auf noch anstehende Debatten, etwa in einem Workshop der Stadtpolitik, in dem eine öffentlich noch nicht bekannte Machbarkeitsstudie der Stadt vorgestellt werden soll. „Das Ergebnis dieser Diskussion bereits vorab festzulegen und zu verkünden, ist kein guter Stil“, so Müller. Um Forderungen nach finanziellen Hilfen an Land und Bund zu richten, bedürfe es einer gründlichen Vorbereitung - „ohne einseitige Vorfestlegungen“, so Müller.

Meier hatte im Interview zu ihrer Halbzeitbilanz gesagt, alles andere als ein Neubau für das sanierungsbedürftige Klinikum wäre eine Dauerbaustelle über Jahrzehnte hinweg: „Wenn man im laufenden Betrieb saniert, wird das lange zur Belastung für Mitarbeitende und Patienten und am Ende auch nicht viel billiger.“