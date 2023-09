Weitere Millionenlöcher Potsdam muss mehr für seinen Verkehrsbetrieb zahlen

Beim öffentlichen Nahverkehr drohen für die finanziell angeschlagene Stadt Potsdam in den kommenden Jahren weitere Zusatzkosten in Millionenhöhe und sollten diese nicht getragen werden können, sogar Leistungskürzungen. Das zeigen aktuelle Antworten des Rathauses auf PNN-Anfragen - und Informationen aus dem vergangenen Mobilitätsausschuss. „Es gibt Preissteigerungen in allen Bereichen - zusätzliche Zuschüsse für den ViP sind sicherlich notwendig“, bestätigte Rathaussprecherin Juliane Grimm am Dienstag den PNN.