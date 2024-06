Wenn Zahlen Rätsel aufgeben Potsdamer Zentrum für Therapie der Rechenschwäche hilft

Wer an einer Rechenschwäche – Fachbegriff Dyskalkulie – leidet, dem mangelt es weder an Intelligenz oder der Fähigkeit, logisch zu denken, noch ist er zu faul, das Rechnen zu erlernen. Stattdessen versteht er Zahlen nicht und kann deshalb nicht sinnvoll damit umgehen. Hier setzen die Mitarbeiter des Zentrums zur Therapie der Rechenschwäche (ZTR) in Potsdam an.