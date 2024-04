Wer ist in der Beweispflicht? Kulturausschuss debattiert über VIP-Tickets in Sport und Kultur

Nach dem Auftakt im Sportausschuss am 16. April thematisierte der nächste Fachausschuss der Landeshauptstadt die VIP-Ticket-Affäre um Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Die Mitglieder des Kulturausschusses diskutierten am Donnerstag darüber, ob Sportvereine und Kulturstätten, die Fördermittel der Stadt erhalten oder von städtischen Betrieben gesponsert werden, jährlich vorlegen sollten, an welche Personen sie VIP-Karten oder geldwerte Leistungen vergeben haben – als ein „wirksames Mittel zur Korruptionsprävention“. So heißt es in einem Antrag der Fraktion Die Andere, ergänzt von SPD und den Linken.