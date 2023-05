Werkstatt zu Potsdamer Libeskind-Plänen Dritte Runde erst nach neuem Verkehrskonzept

Die dritte Runde im Werkstattverfahren für die Bebauungspläne der Babelsberger Media City von Stararchitekt Daniel Libeskind soll nach Informationen des Initiators, Filmpark-Chef Friedhelm Schatz, erst nach Erarbeitung eines Verkehrskonzepts eingeläutet werden. Dieses Konzept solle in den nächsten Wochen fertiggestellt werden, so Schatz.

Das Großprojekt Media City Babelsberg für die Brache an der Großbeerenstraße neben dem Filmpark wurde seit seiner Vorstellung Mitte 2021 kontrovers diskutiert. Initiator Schatz und Investor Jan Kretzschmar mit seinem Bau-Unternehmen KW Development hatten gemeinsam mit dem Büro des Stararchitekten einen mehr als 90.000 Quadratmeter großen Büropark mit 66 Meter großem Turm vorgestellt, der sowohl von Anwohnern als auch dem direkten Nachbarn Studio Babelsberg höchst skeptisch beurteilt wird. In zwei Werkstattrunden sollten die Bebauungspläne diskutiert und mögliche Alternativen gefunden werden.

Auch ein Themenhotel ist geplant

In einem PNN-Interview kündigte Media-City-Initiator Schatz überdies an, bei den Bauplänen für das Areal rund um den Filmpark „ein bisschen das Tempo rauszunehmen“. Auch die Libeskind-Planungen seien „für eine kurze Weile liegen gelassen“ worden. Schatz beteuerte gleichzeitig, dass sowohl er selbst als auch Architekt Libeskind weiter großes Interesse haben, an diesem Standort etwas zu entwickeln.

Schatz plant zudem noch weitere Wohnbebauung direkt an der Großbeerenstraße sowie ein Themenhotel. Zusammen mit Kretzschmar und seiner Firma KW Development habe man am Standort in den vergangenen acht Jahren rund 400 Millionen Euro in Bauten investiert.