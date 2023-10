Wie geht es Potsdams Bäumen? „Bei Pilzbefall kommt jede Hilfe zu spät“

Die Krone einer Buche ist abgebrochen. Dabei sieht der Baum eigentlich gesund aus, zumindest für Laien. Doch für Revierförster Harweg war das absehbar: „Man erkennt es am Pilzbefall“, sagt er und deutet auf die Pilze, die auf dem Baumstamm wuchern. Wenn es so weit gekommen ist, kommt für die Birke jede Hilfe zu spät. Wegen der Trockenheit, die inzwischen seit fünf Jahren anhält, betrifft das immer mehr Bäume in Potsdams Wäldern - und zwar vor allen Dingen die alten.