Wildunfall am Krongut Bornstedt Auto stark beschädigt

Riesenschreck für einen Autofahrer in Potsdam: Am späten Dienstagabend fuhr ein Dacia auf der Bundesstraße 273 in Höhe des Kronguts Bornstedt, als plötzlich gegen 22.30 Uhr ein größeres Tier die Fahrbahn überquerte. Dabei habe es sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um ein Wildschwein gehandelt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Das Auto kollidierte mit dem Tier, das gleichwohl flüchten konnte. „Am Ort verblieb das beschädigte Fahrzeug, welches nicht mehr fahrfähig war“, so die Polizei. Personen wurden nicht verletzt, das Auto musste abgeschleppt werden. Ob das Tier inzwischen gefunden wurde, blieb zunächst offen.

Zur Startseite