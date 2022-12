Wintereinbruch in Potsdam Wenige Unfälle - aber eine gesperrte Turnhalle

Nach dem ersten größeren Schneemengen in diesem Dezember hat die für den Winterdienst zuständige Stadtentsorgung (Step) ein positives Einsatzfazit gezogen. Man habe schon Glätte vorgebeugt und bereits in der Nacht zum Montag ab 1 Uhr Bereitschaftskräfte in den Einsatz geschickt, sagte ein Step-Sprecher den PNN am Nachmittag auf Anfrage. „Die Beräumung der Straßen wurde ab 3 Uhr verstärkt, sodass wir größtenteils gegen 7 Uhr fertig waren.“

