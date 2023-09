„Wir haben große Angst vor dem Winter“ Rund 500 Medikamente nicht lieferbar – Potsdamer Apotheker besorgt

Erneut herrscht Medikamentenmangel: Schon im letzten Jahr klagten Apotheken bundesweit darüber, dass etliche Medikamente nicht lieferbar waren. Nun wiederholt sich die Situation: „Es hat sich seit 2022 nichts geändert“, sagt Stefanie Heß, Inhaberin der Babelsberg-Apotheke. „Es fehlen zum Beispiel antibiotische Säfte für Kinder, aber auch ganz banale Sachen wie Nasenspray. Wir haben schon große Angst vor dem Winter.“

Die Folge: Apothekerinnen und Apotheker verbringen täglich viel Zeit damit, Hersteller zu kontaktieren, nach anderen Abpackungen zu suchen oder wirkähnliche Präparate zu finden. Zusätzlich muss noch mit den Arztpraxen telefoniert werden, um sich über die Ersatz-Arzneimittel abzustimmen. „Man findet meistens schon etwas, aber das ist mit enorm viel Aufwand verbunden“, sagt Heß.

Laut der Lieferengpass-Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt es derzeit bei rund 500 Medikamenten Lieferprobleme (von über 100.000 zugelassenen Medikamenten in Deutschland). Betroffen sind vor allem Antibiotika, Hustenlöser, Hustenstiller, Cholesterinsenker, Diabetesmedikamente, Psychopharmaka, Magensäureblocker und verschiedene Schmerzmittel.

Im vergangenen Jahr standen „nur“ 300 Medikamente auf der Liste – ist die Lage also dramatischer geworden? Nicht ganz: „Die Situation ist momentan nicht ganz so schlimm wie 2022, weil es im Augenblick immer mal wieder die Möglichkeit gibt, auf ähnliche Wirkstoffe auszuweichen“, sagt Ralf Alhorn, Inhaber der Alhorn-Apotheken in Potsdam.

Auch Mathias Braband-Trabandt, Sprecher des Apothekerverbandes Brandenburg, zeichnet ein differenziertes Bild: „Die Situation bei Kinderantibiotika hat sich aufgrund des geringen Infektionsaufkommens im Sommer leicht entspannt.“ Aber: Sollten es wieder Infektionswellen wie im letzten Herbst und Winter geben, werde sich die Versorgungslage deutlich verschlechtern, sagte Braband-Trabandt.

Lieferengpassgesetz zeigt noch keine Wirkung

Die Gründe für den Mangel sind vor allem gestörte Lieferketten, denn die meisten Medikamente werden heutzutage in Asien produziert, vor allem in China und Indien. „Steht die Produktion zeitweilig still oder wird eine Charge aus Qualitätsgründen nicht freigegeben, können auch große Hersteller in Europa ihre Fertigarzneimittel nicht liefern“, sagt Braband-Trabandt. „Hierzulande können gesetzlich zulässige Entwicklungen wie exklusive Rabattverträge oder Im- und Exportgeschäfte mit Arzneimitteln, ebenfalls Ursache von Lieferengpässen sein.“

Um dem entgegenzuwirken, hatte die Bundesregierung im Juli das Lieferengpassgesetz von Karl Lauterbach (SPD) verabschiedet: Unter anderem wurde darin die Preisbindung für Kinderarzneimittel weitgehend aufgehoben, um den Ankauf zu erleichtern. Festbeträge und Rabattverträge wurden abgeschafft. Hersteller und Großhandel sind verpflichtet, Vorräte anzulegen.

Zudem erhalten Apotheken bei Umbestellungen von Medikamenten einen Preisaufschlag von 50 Cent – viel zu wenig, wie Stefanie Heß kritisiert: „Das deckt den Aufwand überhaupt nicht.“ Auch Ralf Alhorn sagt zu dem Gesetz: „Bislang kein spürbarer Effekt.“

Laut Braband-Trabandt bräuchten Apothekerinnen und Apotheker mehr Befugnisse bei der Bestellung von Alternativ-Medikamenten, damit die Arztpraxen nicht ständig neue Rezepte ausstellen müssten. „Wichtig ist aus Sicht der Apothekerschaft, dass Lieferengpässe vom pharmazeutischen Unternehmen und Großhandel verpflichtend bekanntgegeben werden müssen, dass Krankenkassen die Mehrfachvergabe von Rabattverträgen mit mehreren Wirkstoffherstellern verbindlich vorgeschrieben wird und dass die Produktion von Wirkstoffen und Arzneimitteln wieder verstärkt in der EU stattfindet“, so Braband-Trabandt.