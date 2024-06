„Wir sind angepisst und frustriert“ Absage der „Erlebnisräume“ in Potsdam

Sie sollten als neues, regelmäßiges Veranstaltungsformat in der Potsdamer Innenstadt etabliert werden, doch nur zwei Monate vor den „Erlebnisräumen“ am 27. Juli wurde das Event abgesagt. Nach Angaben des Veranstalters, der Agentur P3 Projekts, war der Hauptgrund, dass die Straßenbahn – anders als gedacht – in der Friedrich-Ebert-Straße und damit dem Zentrum des Fests doch nicht ausgesetzt werden kann. Das bedeute das Aus für die Veranstaltung.

„Wir sind angepisst und frustriert“, sagte Jörn Rohde, Inhaber der Kneipe Hafthorn und einer der Initiatoren der „Erlebnisnacht“, am Mittwoch. Das Großevent wurde nach der Pandemie aus Kostengründen nicht wiederbelebt. Die Genussstadt der „Erlebnisräume“ war der kleinere Nachfolger.

2023 sei, so schildert Rohde, die Tram nach einer Begehung mit Schirmherr und Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) trotz anfänglicher Bedenken des Verkehrsbetriebs ausgesetzt worden. „Wir dachten, damit ist das Thema vom Tisch“, sagte Rohde. „Erst Mitte April haben wir die Nachricht erhalten“, klagte Uwe Stamnitz, Geschäftsführer von P3 Projekt – zu kurzfristig für die Verlegung an einen anderen Ort.

Der Geschäftsführer der Agentur P3 Projekt, Uwe Stamnitz, Organisator der „Erlebnisräume“. © Andreas Klaer

Der Verkehrsbetrieb Potsdam (Vip) widerspricht: „Es war weder eine Unterbrechung der Straßenbahn zugesagt noch wurde sie zurückgenommen“, sagte Stadtwerkesprecher Stefan Klotz auf Anfrage. Die Entscheidung für die Aufrechterhaltung der Tram habe die Stadt mit dem Vip schon im Herbst 2023 getroffen, unter Abwägung der „Interessen der ÖPNV-Nutzer und des Veranstalters“. Die Tram sei prädestiniert, Veranstaltungen umweltfreundlich zu erreichen. Es sei „abwegig“, sagte Klotz, als erste Maßnahme den Trambetrieb einzustellen.

10.000 Euro Verlust hat die Genussstadt 2023 gemacht

Die Agentur P3 Projekt plant einen neuen Versuch für die „Erlebnisräume“ 2025. Nachdem man im Vorjahr 10.000 Euro Verlust gemacht habe, soll es nach derzeitigem Planungsstand laut Stamnitz eine entscheidende Veränderung geben: Das Veranstaltungsgelände soll eingezäunt werden und das Fest Eintritt kosten.