„Wir werden die wunderbare Parklandschaft verlieren“ Wie der Klimawandel den Park Sanssouci zerstört

Herr Vogtherr, Sie warnen, wenn die Stiftung nichts tue, um die Parks gegen die Folgen des Klimawandels zu schützen, werde es diese in 15 bis 20 Jahren nicht mehr geben. Wie viel des Garten-Welterbes in Potsdam ist überhaupt noch zu retten?

Der Klimawandel bedroht die Pflanzen und das Ökosystem unserer Parks, insbesondere die Bäume. In unserem Herzstück, im Park Sanssouci, sind 80 Prozent der Bäume geschädigt. Wir müssen davon ausgehen, dass nur ein geringer Teil der jetzigen Baumgeneration die nächsten Jahre überstehen wird – ob es 15 oder 20 sind oder ob es noch etwas länger dauert, wissen wir nicht genau. Wir werden in Zukunft also die wunderbare Parklandschaft mit großen Bäumen und sattem Grün verlieren – und mit ihr eine besondere Lebensqualität.

Wie gehen Sie damit um?

Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten konzentriert darauf hin, dass eine neue Generation von resilienteren Bäumen in Parks mit modernen Bewässerungssystemen heranwachsen können. Wir werden dann im Idealfall in ein bis zwei Generationen die Schönheit der Parks wieder ähnlich wie heute erleben können. Dazu muss es die Menschheit allerdings schaffen, den Klimawandel in absehbarer Zeit zum Halten zu bringen.

Was ist die wichtigste Maßnahme und kann die Stiftung sie so wie nötig umsetzen?

Die Grundlage für alle weiteren Schritte ist eine umfassende Überarbeitung und Modernisierung der Bewässerungssysteme in unseren Parks. Insbesondere im Park Babelsberg sind wir auf gutem Weg, doch diese Investitionen sind sehr teuer und nicht von uns allein zu stemmen. Unsere große Hoffnung für die Gehölzbestände ist die sogenannte „Eigenwerbung“.

Obeliskportal am Eingang des Parks Sanssouci. © Foto: Sebastian Gabsch

Was bedeutet das?

In den vergangenen Jahren konnte eine wichtige Beobachtung aus vielen Parks auch wissenschaftlich belegt werden: Junge Bäume, die in der engsten und unmittelbaren Umgebung ihres zukünftigen Standortes groß werden, haben gute Chancen, auch unter veränderten Bedingungen gut zu wachsen. Um diesen Effekt zu erreichen, ist selbst ein Antransport über wenige Kilometer zu weit. Deshalb benötigen wir dezentrale Baumschulen in unseren Parks, die sich um die selbst vermehrten Bäume vor Ort kümmern, sie großziehen und für das Leben im Park vorbereiten. Dafür benötigen wir die Investitionen für den Aufbau der Baumschulen, vor allem aber Baumschulisten und Baumschulistinnen, die diese Bäume betreuen.

Was können die Potsdamerinnen und Potsdamer konkret tun, um zum „Klimaschutz“ für die Parks beizutragen?

Unsere Parks befinden sich in einem Zustand von extremem Stress wegen des Klimawandels. Es ist deshalb besonders wichtig, dass die Menschen in Potsdam, die mit diesen Parkanlagen leben, sie schonend und respektvoll behandeln, damit Pflanzen und Anlagen nicht gegen weitere Belastungen ankämpfen müssen. Ein Ende von Fehlnutzungen und Vandalismus würde unseren Gärtnerinnen und Gärtnern außerdem wertvolle zusätzliche Zeit geben, um sich um die wesentliche Frage, nämlich die Zukunft unserer Parks im Klimawandel, zu kümmern.

Welche Unterstützung benötigen Sie noch?

Unsere Parks werden in den kommenden Jahren auch neue Fürsprecher und Freunde brauchen, um Allianzen für die Erhaltung zu bilden. Und schließlich sind für uns Spenden eine große Hilfe für die Arbeit in den Parks. Die Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten e. V. haben im vergangenen Jahr in einem großartigen Kraftakt das Geld für unsere erste Baumschule aufgebracht, die am Ruinenberg entstehen wird. Dank ihrer Hilfe können wir jetzt beginnen.