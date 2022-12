Wissenschaftsetage im Bildungsforum Verein proWissen kann weitermachen

Der Verein proWissen kann für fünf weitere Jahre die Wissenschaftsetage im Bildungsforum, Am Kanal, betreiben. Das haben die Stadtverordneten jüngst bereits im Finanz- und Hauptausschuss beschlossen. Allein im Doppelhaushalt 2023/2024 seien dafür 420.000 Euro eingeplant, heißt es in dem Beschlusstext aus dem Oberbürgermeisterbüro. In der Wissenschaftsetage kann sich bekanntlich die Potsdamer Forschungslandschaft vorstellen. In der Beschlussvorlage heißt es, ein Teil dieser Öffentlichkeitsarbeit solle nach dem Umbau der Tropenhalle Biosphäre zu einem Klimahaus dorthin verlagert werden - um die Sichtbarkeit von Wissenschaft in Potsdam zu erhöhen. Nun müssen am Mittwoch (6. Dezember) noch die Stadtverordneten in ihrer regulären Sitzung zustimmen.

Das Bildungsforum am Kanal, in dem auch die Stadt- und Landesbibliothek untergebracht ist. © Andreas Klaer

Der Verein mit seiner Geschäftsführerin Simone Leinkauf hat dutzende Mitglieder, nämlich die Hochschulen, Institute und Bildungseinrichtungen in der Stadt Potsdam. Dazu kommen kulturelle und gesellschaftliche Einrichtungen und Unternehmen sowie Privatpersonen. Vereinschef ist Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), sein Stellvertreter ist Uni-Präsident Oliver Günther. Der Ehrenvorsitzende ist der frühere Rathauschef Jann Jakobs (SPD).

