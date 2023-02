Wo die Barsche beißen Warum viele Angler die Alte Fahrt in Potsdam lieben

Mit Blick auf die Freundschaftsinsel, das Barberini im Rücken, stehen die Angler an sonnigen Tagen aufgereiht wie an einer Perlenschnur. Vom Kai an der Alten Fahrt halten sie mit der richtigen Ausrüstung aber selbst bei Regen ihre Angeln ins Wasser. „Die Havel ist unheimlich ertragreich. Da ist viel Fisch drin. Deshalb sind wir hier“, sagt ein Berliner Rentner. Warum sich gerade die Alte Fahrt zu einem Hotspot fürs Angeln entwickelt hat, könne er nur vermuten. Das Ufer sei gut zugänglich, auf der Kaimauer könne man sitzen. Er selbst habe den Abschnitt gleich nach der Wende für sich entdeckt, sagt der 66-jährige West-Berliner, der wie die meisten anderen Angler seinen Namen nicht verraten will. Er habe auch schon im Potsdamer Hafen geangelt, aber da seien die Fische neuerdings verschwunden.

