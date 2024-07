Wo ist die Säule vom Chauffeurhaus? Potsdamer Lokalhistoriker bittet um Hinweise

Es sind Szenen des traditionellen ländlichen Lebens: Zu sehen sind Männer, die den Ackerboden pflügen und mit vollen Händen Saatgut verteilen, Frauen, die Ähren zu Garben gebunden haben oder Milchkannen tragen, ein Hirte mit Hund oder die Kartoffelernte per Hand. Auch eine Mutter mit spielenden Kindern oder der Tanz unterm geschmückten Maibaum sind festgehalten. Hunderte Potsdamer gehen Tag für Tag an den acht Reliefs in dunklem Holz an der Straßenbahnhaltestelle „Kunersdorfer Straße“ in der Heinrich-Mann-Allee vorbei. Wolfgang Mörtl wollte es genauer wissen: Wer hat die Holzarbeiten geschaffen? Was hat es damit auf sich?

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Mörtl, ein pensionierter Mathematiker, der seit mehr als 50 Jahren in Potsdam lebt und sich zuletzt als Hobby-Lokalhistoriker mit dem Buch „Potsdamer Berge“ einen Namen gemacht hat, beschäftigt sich derzeit mit Potsdamer Sehenswürdigkeiten, „zu denen wenig oder gar nichts bekannt ist“, wie er den PNN sagte: „Was schon x-mal beschrieben wurde, muss ja nicht erneut beschrieben werden.“ Mit auf seiner Liste der Potsdamer „Übersehenswürdigkeiten“ sind auch die Reliefs in der Heinrich-Mann-Allee 47 und 55. Die Gebäude werden heute von der Bäckerei Lenz und einer Kita der Internationalen Schule genutzt.

Wolfgang Mörtl recherchiert zu Potsdams „Übersehenswürdigkeiten“. © Andreas Klaer / PNN

Über das schwer zu deutende Monogramm – TB oder FB –, das auf fast allen Tafeln zu sehen ist, kam Mörtl zunächst nicht weiter. „Keiner der Potsdam-Experten, die ich dazu befragt hatte – und das waren nicht wenige – konnten dazu etwas sagen“, berichtet er. Bei einer Archivrecherche in der Unteren Denkmalbehörde stieß er schließlich auf den Namen Bechteler. Von einem „Bildhauer Bechteler in Berlin-Gatow“ ist in den Akten die Rede.

Nicht einmal die Familie des Künstlers wusste von den Potsdamer Arbeiten

Es handelt sich, wie Mörtl nun rekonstruieren konnte, um Theo Bechteler. Der gebürtige Allgäuer, der 1993 in Augsburg verstarb, wo bis heute viele seiner Bildhauerarbeiten im öffentlichen Raum zu sehen sind, hat in Potsdam noch an anderer Stelle gewirkt: Für die – heute geschlossene – Gaststätte „Seekrug“ am Luftschiffhafen hatte er ebenfalls Schnitzarbeiten gefertigt.

Doch nicht einmal in Bechtelers Familie waren die Potsdamer Arbeiten bekannt, wie Mörtl im Austausch mit Bechtelers Sohn Christoph erfahren sollte. Auch in den bekannten Verzeichnissen zu Bechtelers künstlerischem Werk fand Mörtl keinen Hinweis auf Potsdam. Wie kann das sein?

Theo Bechteler schuf 1939 acht Holzreliefs für ein Laden-Ensemble an der heutigen Heinrich-Mann-Allee 47/55. © Andreas Klaer

In einem Artikel für die „Mitteilungen“ der Studiengemeinschaft Sanssouci beschreibt Mörtl die Ergebnisse seiner Detektivarbeit. Bechteler, geboren 1903 in Immenstadt, hatte von 1926 bis 1934 in Berlin-Charlottenburg Bildhauerei studiert. Ab 1932 war er Meisterschüler des von den Nazis bald als „entartet“ verfemten expressionistischen Künstlers Ludwig Gies.

Theo Bechteler Theo Bechteler, geboren 1903 in Immenstadt, gestorben 1993 in Augsburg, war ein Bildhauer. Nach einer Holzschnitzerlehre in Oberammergau studierte er 1926 bis 1934 in Berlin-Charlottenburg Bildhauerei. Ab 1932 war er Meisterschüler des von den Nazis als „entartet“ verfemten Künstlers Ludwig Gies. Während der NS-Zeit stellte Bechteler seine künstlerische Tätigkeit praktisch ein. Ab 1955 war Bechteler in Augsburg tätig, wo er zahlreiche Kunstwerke im öffentlichen Raum, darunter Brunnen und Reliefs, geschaffen hat. 1974 war er Ehrengast der Villa Massimo in Rom. In seinem Geburtsort ist seit 2007 eine Straße nach ihm benannt.

Obwohl von Bechteler keine politisch-ideologischen Äußerungen überliefert sind, hat er wohl ein ähnliches Schicksal wie Gies befürchtet, glaubt Wolfgang Mörtl. So wäre zu erklären, dass er von 1933 bis 1945 seine künstlerische Arbeit und die Ausstellungstätigkeit praktisch eingestellt hat – um einem möglichen Verbot zuvorzukommen. Stattdessen konzentrierte er sich auf handwerkliche Auftragsarbeiten, unter anderem jene aus Potsdam.

Wer weiß, was aus der Säule vom Chauffeurhaus geworden ist?

Den Auftrag für die acht Reliefs am Neubau an der Siedlung „Am Brunnen“ in der heutigen Heinrich-Mann-Allee, die 1939 angebracht wurden, bekam er vom Architekten Heinrich Laurentz Dietz. Potsdams damaliger NS-Oberbürgermeister Hans Friedrichs hatte sich eine repräsentative Gestaltung für das Laden-Ensemble gewünscht. Das Motiv könnte einen idealisierten Rückblick auf das ländliche Leben in der Zauche – so der damalige Straßenname – darstellen.

Wer weiß mehr zum Verbleib der Bechteler-Säule aus dem verschwundenen Chauffeurhaus am „Seekrug“? © Potsdam Museum / Städtische Lichtbildstelle Potsdam

Lokalhistoriker Mörtl will auch wegen der positiven Rückmeldung von Bechtelers Familie der Sache nun weiter nachgehen – und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dabei geht es um eine Schnitzarbeit Bechtelers im nicht mehr existenten Chauffeurhaus der Ausflugsgaststätte „Seekrug“ – in den 1930er-Jahren ein Prestigeprojekt, bei dem der NS-Oberbürgermeister Friedrichs dem Architekten Reinhold Mohr mit immer neuen Wünschen hineinfunkte, sodass das Ganze auch zum finanziellen Debakel wurde, wie der Architekturhistoriker Thomas Sander recherchiert hat.

Das Chauffeurhaus am „Seekrug“ im Luftschiffhafen ist nach Kriegsende verschwunden – wann und wie genau, ist unklar. Die Aufnahme stammt von 1938. © Potsdam Museum / Städtische Lichtbildstelle Potsdam

Nicht nur für den Gastraum des „Seekrugs“, sondern auch für das Chauffeurhaus hatte Bechteler Schnitzarbeiten gefertigt. Historische Fotos aus dem Fundus des Potsdam Museums zeigen Spielmannsfiguren und einen Mann in Ritterrüstung auf der zentralen Holzsäule des runden Häuschens.

Wann genau das Nebengebäude vom „Seekrug“ verschwunden ist, wisse er nicht – es müsse aber nach Ende des Zweiten Weltkriegs passiert sein, sagt Mörtl. Unklar ist auch, ob es abgerissen wurde, abbrannte oder anderen Umständen zum Opfer fiel. „Aber die für mich wichtigste Frage ist, ob die Mittelsäule mit den Schnitzereien von Theo Bechteler – inoffiziell – gerettet wurde und vielleicht noch heute irgendwo existiert“, sagt Wolfgang Mörtl: „Vielleicht wollte sie jemand für sein Wochenendhaus nutzen?“ Wer Hinweise zum Verbleib der Säule hat, kann sich per Mail an WolfgangMoertl@web.de bei Mörtl melden.