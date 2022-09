Wochenendtipps für Potsdam Brandenburg-Ball, Stummfilmstar im Filmmuseum, Kindertheater auf der Inselbühne

Wenn Sie nicht zum Brandenburg-Ball gehen, der am morgigen Samstag erstmals nach der zweijährigen Corona-Pause wieder stattfindet, wartet in Potsdam trotzdem noch viel Schönes aus Sie. Zum Beispiel Comedy: Vielleicht erzählt Ihnen Yves Macak in seinem Programm, was heutzutage wirklich im Kindergarten so abgeht: „R-zieher sind Superhelden!“ Er nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise durch den R-zieher-Alltag, zwischen Kasper und Superheld, Erdnussallergie und Laktoseintoleranz. Am heutigen Freitag ab 20 Uhr im Lindenpark, der Eintritt kostet 27 Euro. Mehr Infos gibt es im Internet unter lindenpark.de.

In der Stummfilmtragödie „Der Reigen“ (1920) spielt Asta Nielsen fächert die junge Frau Elena, die vielfältige Formen erotischer Beziehungen und Ausnutzungen erlebt. Als sie sich schließlich selbstbestimmt ihren Partner aussucht, wird ihr das zuletzt doch zum Verhängnis. Am Ende bleibt ihr nur noch Rache. Das Filmmuseum zeigt, begleitend zur Ausstellung über Asta Nielsen, den Film mit Live-Musik von Günter Buchwald, am heutigen Freitag um 18 Uhr. Das komplette Asta-Nielsen-Filmprogramm gibt es im Internet unter: www.filmmuseum-potsdam.de.

Asta Nielsen (1881-1972), der großen Star des deutschen Stummfilms. © Filmmuseum Potsdam

Am morgigen Samstag geht es ins 20. und sogar 21. Jahrhundert beim Sinfoniekonzert im Nikolaisaal: Die Kammerakademie und der Solotrompeter Gábor Boldoczki spielen Paul Hindemiths Lustige Sinfonietta, Max Regers Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart und von Jörg Widmann, Klarinettist und Komponist, das Stück „ad absurdum“ für Trompete und kleines Orchester von 2006. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es von 11 bis 39 Euro im Internet unter: www.nikolaisaal.de.

Max Prosa und Band sind mit neuem Album unterwegs und machen am morgigen Samstag um 20 Uhr Halt im Lindenpark. 21 Euro kostet das Ticket.

Neue Ausstellung im Kunstraum Waschhaus

Der Mensch kann nicht losgelöst von seiner Umwelt existieren - er ist immer mitten drin. Und von ihm hängt es ab, wie es weitergeht. Am kommenden Sonntag können Sie sich dazu im beim Umweltfest auf unterhaltsame Weise Gedanken machen. Mehr als 100 Aussteller und Akteure bieten Information, Unterhaltung und viele Mitmachangebote rund um alle Umweltthemen, Klima, Mobilität, Ernährung, Abfall, Energie und vieles mehr. Von 10 bis 17.30 Uhr im Volkspark, mit Parkeintritt sind Sie dabei.

Um 14 Uhr am Sonntag wird im Kunstraum Waschhaus eine neue Ausstellung eröffnet: Erik Schmidt - RETREAT. Rückzug: Der 1986 geborene Maler unternahm eine sechswöchige Reise durch die Dörfer in Sri Lanka, in denen noch immer die Auswirkungen des Bürgerkriegs zu spüren sind - Inspiration für Zeichnungen und Videos.

Und ab 12 Uhr gibt es Kindertheater auf der Inselbühne der Freundschaftsinsel: Der „Bunte Hund“ spielt sich mit Cello, Gitarre und Gesang durch die phantastische Welt der Kinderlieder. Mehr Informationen im Internet unter: www.inselbuehne-potsdam.de.

Zur Startseite