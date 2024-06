Wochenendtipps für Potsdam Burnout mit Frauenraub und Sängerknaben

Der Theatersommer am Neuen Palais eröffnet mit dem „Der Raub der Sabinerinnen“ von Paul und Franz von Schönthan, das im Theatermilieu spielt. Eine Wandertheatertruppe hängt in einem Provinznest fest und ist dringend auf Einnahmen angewiesen. Als der Direktor erfährt, dass der örtliche Professor ein selbstverfasstes Drama aus Jugendzeiten in der Schublade hat, wittert er in der Uraufführung großen Erfolg. Wenn das Stück nur nicht so peinlich wäre … „Raub der Sabinerinnen“, am heutigen Freitag (28.6.) und Samstag um 19.30 Uhr, Sonntag um 17 Uhr im Heckentheater am Neuen Palais.

Tanz, Audioparcours, Diskussionen, ein Infotruck und mehr bietet das Festivals „Die Kunst, viele zu bleiben. Bundesweite Foren für Kunst, Freiheit und Demokratie“, Samstag und Sonntag in der Fabrik. Es geht um den Diskurs aktueller Strömungen von und gegen Rechts, um Erinnerungskulturen und ungehörte Erzählungen – bis zur Choreografie des Burnouts. Programm auf www.fabrik-potsdam.de.

Samstag ab 17 Uhr singt der Berliner Ungarische Chor in der Nikolaikirche Werke von Zoltán Kodály, Ferenc Farkas, Lajos Bárdos und Schubert. Statt Eintritt werden Spenden für die Aktion „Eine Orgel für die Ukraine“ gesammelt.

Der Sonntag beginnt entspannt mit Freiluftyoga am Belvedere auf dem Pfingstberg, ab 9.30 Uhr, anschließend Meditation. Bitte anmelden an meditation-yoga-potsdam@web.de und eine Matte mitbringen.

Von dort können Sie zur Villa Schöningen wandern, wo ab 11 Uhr im Park die Zeichensession „Drawsome“ stattfindet. Im Mittelpunkt steht das Erlebnis, gemeinsam kreativ zu sein, Austausch und Ausprobieren. Gemalt wird mit Tusche. Und weil’s so schön war, laden wir Sie noch mal in die Nikolaikirche ein, wo um 17 Uhr der Internationale Orgelsommer eröffnet wird: Musik aus vier Jahrhunderten mit Björn O. Wiede, Orgel, und den Thüringer Sängerknaben.