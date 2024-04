Wochenendtipps für Potsdam Mit Hingabe und Gattin

Der Film-Sommer „Augenblicke“ in und am Schloss Sacrow wird in diesem Jahr japanisch, mit Wim Wenders „Perfekt Days“ geht es am heutigen Freitagabend los, 19.30 Uhr im Spiegelsaal-Kino im Schloss. Tauchen Sie ein in das japanische Lebensprinzip Nagomi: Tue kleine Dinge mit Hingabe. Noch bis Sonntag läuft im Waschhaus das Film-Festival Sehsüchte. Das Motto hier: Potenziale im Umbruch erkennen.