Wochenendtipps für Potsdam Weltmusik, Papierkunst und Schweinchen

Das Potsdamer Pulsar Trio verarbeitet in seiner Musik Einflüsse aus Indien, Weltmusik, Improvisation, psychedelische Anklänge und komplizierte Rhythmen. Ihr viertes Studioalbum „We smell in Stereo“ bringt eine ganz neue Herangehensweise an ihre Musik ins Spiel. Wenn Sie mal reinschnuppern wollen, können Sie das am morgigen Samstagabend ab 20 Uhr im T-Werk, Schiffbauergasse 4e, Karten kosten 11 und 16 Euro, an der Abendkasse.

Neue Kunst von Mikos Meininger gibt es aktuell im Sans Titre. Der Maler und Bildhauer ist querbeet mit den verschiedensten Werkstoffen und Werkzeugen vertraut. Jetzt hat er in der überraschenden Symbiose von Papier und Bronze die Verbindung zwischen Leichtigkeit, Vergänglichkeit und Bewahren entdeckt. „Skulpturen in Bronze und Papier“ ist eine Einladung, neue Perspektiven auszuprobieren. In der Französischen Straße 18, geöffnet ist Freitag bis Sonntag und nach Vereinbarung von 14 bis 18 Uhr.

Absurditäten der sozialistischen Bürokratie

Was kostet eine Fahrkarte für ein Meerschweinchen? Die ukrainische Kinokomödie „Schwein bliebt Schwein“, ein Stummfilm von 1931, nimmt die Absurditäten der sozialistischen Bürokratie aufs Korn und geht der Frage nach, wie am effektivsten der Beförderungstarif für Meerschweinchen ermittelt werden kann. Diese cineastische Köstlichkeit zeigt das Filmmuseum am morgigen Samstag um 18 Uhr, mit Livemusik und einer Videoeinführung (in englischer Sprache) von Stanislav Bytiutskyi vom Dovzhenko Centre in Kiew.

Zweimal Tanzen für Fortgeschrittene. Sie sind Ü 40 oder 50 und tanzen gerne? Dann müssen Sie sich nur noch entscheiden: Im Lindenpark legt DJ Pasi am morgigen Samstag ab 21 Uhr bei „La Boum – Die große Kultfete der 80er/90er/2000er“ auf, und im Theaterschiff in der Schiffbauergasse wird Samstag zur „Tanznacht im Kahn“ eingeladen, ab 22.30 Uhr mit DJ Rengo.

