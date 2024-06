Wohnblock Staudenhof in Potsdam Abriss läuft – Urteil im Rechtsstreit soll im Juli fallen

Während die Abrissarbeiten des ehemaligen Wohnblocks Staudenhof am Alten Markt sichtbar voranschreiten, geht der Rechtsstreit zwischen dem kommunalen Immobilienunternehmen Pro Potsdam und dem letzten Mieter des Hauses weiter. Am 23. Juli soll ein Urteil fallen, wie das Potsdamer Landgericht am Donnerstag ankündigte. Bei dem Verfahren geht es darum, ob die Kündigung des Mietvertrages durch die Pro Potsdam rechtmäßig war oder nicht.