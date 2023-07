Wohnheim in der Potsdamer Mitte Studentenwerk beauftragt Planer

In der Potsdamer Mitte soll ein neues Wohnheim für Studenten entstehen. Das Studentenwerk hat dafür nun den Auftrag für die Planungsleistungen an ein Unternehmen aus Wien vergeben. Das wurde auf dem Vergabeportal veröffentlicht. Demnach sollen in dem Neubau neben der Stadt- und Landesbibliothek mindestens 80 Wohnheimplätze entstehen. Acht Millionen Euro soll der Neu kosten. Der Bau soll wie berichtet im Dezember 2024 begonnen werden. Zum Wintersemester 2027/28 könnte das Wohnheim bezogen werden.

Vor zwei Jahren hatte der kommunale Sanierungsträger das Grundstück dem Studentenwerk angeboten. Die zusätzlichen Plätze kann das Studentenwerk gut gebrauchen. Denn bisher sind die Wohnheime mehr als ausgelastet. Landesweit deckt das Studentenwerk den Wohnraumbedarf Studierender zu 14,3 Prozent, in Potsdam nur zu 9,5 Prozent. Das Areal für den Neubau befindet sich im sogenannten Block IV der Potsdamer Mitte in der Anna-Flügge-Straße. Um die Bibliothek herum soll ein Karree mit Wohnhäusern und einem Neubau für die Volkshochschule entstehen.