Wohnungen für Geflüchtete in Golm Oberbürgermeister informiert über Sonderprogramm

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will am 18. April in Golm gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung und der Pro Potsdam über das kommunale Sonderbauprogramm informieren. Am Eichenweg ist vorgesehen, 79 Wohneinheiten für rund 302 Bewohner zu bauen. Bezugsfertig seien die Wohnungen voraussichtlich im Oktober 2024, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Im Kossätenweg sollen 72 Wohneinheiten entstehen. Die Bauarbeiten dazu sollen im Oktober 2023 beginnen und im August 2024 abgeschlossen sein.

Bereits im Vorfeld sind mehr als 200 Fragen des Ortsbeirates zum geplanten Sonderbauprogramm in der Verwaltung eingegangen. „Ziel ist es, in der Informationsveranstaltung am 18. April umfassend und transparent über das Bauvorhaben zu informieren“, teilte die Verwaltung mit. Anwohnerinnen und Anwohnern hätten vor Ort die Möglichkeit, ihre Fragen zum Bauvorhaben zu stellen.

450 Wohnungen sind im Sonderbauprogramm geplant

Wegen des angespannten Potsdamer Wohnungsmarktes errichtet die städtische Wohnungsgesellschaft Pro Potsdam zusätzlich zu ihren Wohnungsbauvorhaben circa 450 Wohnungen im Stadtgebiet im Rahmen eines Sonderbauprogramms für Potsdamer Haushalte mit geringem Einkommen und für Geflüchtete. Standorte der insgesamt acht Wohnungsbauvorhaben sind in den Stadtteilen Am Stern, Schlaatz, Waldstadt, Fahrland und Golm.

Anwohnerveranstaltungen dazu hat es bereits in Fahrland, Am Stern und im Schlaatz gegeben. Am 18. April wird die Informationsveranstaltung in Golm stattfinden, anschließend in der Waldstadt. Die Anwohnerversammlung findet auf dem Campus Golm der Universität Potsdam, Haus 14, im Hörsaal 0.47 statt. Bereits zuvor werden Vertreter der Stadtverwaltung am 16. März ab 18.30 Uhr im Ortsbeirat Golm über das Vorhaben informieren.

Zur Startseite