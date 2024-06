Wohnungsmarkt in Potsdam Keine Immobilienblase und trotzdem ein Problem

Viele Jahre lang kannte der Immobilienmarkt in Potsdam nur eine Richtung: aufwärts. Höhere Preise, höhere Mieten, immer mehr Neubauten. Doch zuletzt klangen die Nachrichten vom Immobilienmarkt anders. Höhere Zinsen und diverse Kriseneffekte nähren die Sorge vor einer Immobilienblase. Wenn sie platzt, kommt es zu rapide sinkenden Immobilienpreisen, was Investoren von Investitionen in den Markt abhalten könnte.

Einer neuen Studie zufolge ist das Risiko dafür in Potsdam allerdings leicht gesunken. Das Berliner Forschungsinstitut Empirica untersucht regelmäßig die Immobilienmärkte bundesweit in allen 401 deutschen Kreisen, kreisfreien Städten und Stadtstaaten. Im sogenannten Blasenindex wird für das erste Quartal 2024 in zwei von drei Kategorien ein hohes Risiko für eine Immobilienblase ausgewiesen und in einer ein niedriges. Vor einem Jahr wurde noch zweimal ein hohes Risiko und einmal ein mittleres ausgewiesen. Das ist zwar noch keine Entwarnung, aber die Tendenz deutet auf Entspannung im Immobilienmarkt.

Als Blase bezeichnet man einen spekulativen Preisauftrieb, der durch den Zusammenhang von Angebot und Nachfrage nicht mehr zu rechtfertigen ist. Platzt die Blase, fallen die Preise auf breiter Front. Als Hinweise darauf gelten ein steigendes Verhältnis von Kaufpreis zu Jahresmiete und durchschnittlichem Jahreseinkommen sowie ein Wohnungsneubau, der die Nachfrage übersteigt.

In der aktuellen Auswertung liegt das Verhältnis von Kaufpreis zu Jahresmiete in Potsdam laut Empirica bei 37,3 Jahren. So lange müsste also ein Wohnungsbesitzer Miete kassieren, bis er die Investition für den Kauf der Immobilie wieder eingenommen hat. Das ist mehr als in Berlin und der neunthöchste Wert in Ostdeutschland. Vor einem Jahr lag der Wert für Potsdam allerdings noch bei 42,8. Niedrigere Preise oder steigende Mieten würden diesen Wert weiter sinken lassen. Derzeit bleibt es erstmal bei hohem Risiko für eine Immobilienblase.

Wer sich in der Landeshauptstadt eine Eigentumswohnung zulegen möchte, um sie selbst zu nutzen, muss statistisch gesehen lange sparen. 10,9 durchschnittliche Potsdamer Jahreseinkommen werden laut Empirica dafür fällig. Nur Freiburg, München, Berlin, Regensburg, Garmisch-Partenkirchen und Landsberg am Lech sind für ihre Bewohner teurer. Auch in dieser Kategorie wird hohes Risiko ausgewiesen, aber auch hier deutet sich Entspannung an. Vor einem Jahr lag der Wert nämlich noch bei 12,3 durchschnittlichen Jahreseinkommen.

800 Wohnungen wurden 2023 in Potsdam neugebaut.

In der Kategorie des Wohnungsneubaus sind in den Index die Ergebnisse aus dem Jahr 2022 eingeflossen, weil neuere Zahlen zu dem Zeitpunkt der Erhebung nicht vorlagen. Potsdam lag viele Jahre in der Spitzengruppe. Nun ist die Stadt mit einem Wert von 3,3 fertiggestellten Wohnungen pro 1000 Einwohner auf einen Platz im Mittelfeld gerutscht. Ist der Wert höher als im langfristigen Vergleich, wird er als Indiz dafür gesehen, dass über die Nachfrage hinaus gebaut wird. Das ist in Potsdam inzwischen nicht mehr so. Statt mittlerem Risiko wird nun niedriges Risiko ausgewiesen.

Schlechte Nachrichten für Mieter: Wohnungen werden tendenziell teurer

Für Potsdamer Immobilienbesitzer sind das gute Nachrichten. Sie müssen sich nicht fürchten, dass der Wert ihrer Immobilien einbricht. Investitionen lassen sich tendenziell schneller refinanzieren. Und dass weniger neue Wohnungen auf den Markt kommen, stützt die Preise und ermöglicht höhere Mieten durchzusetzen. Verlierer sind in dieser Konstellation Mieter und jene, die gern mieten würden. Nicht nur wird es schwieriger eine Wohnung zu finden, sondern die vorhandenen dürften tendenziell teurer werden.

Die Aussichten auf ein größeres Angebot an Wohnungen sind schlecht. 2023 wurden rund 800 Wohnungen in Potsdam gebaut – der zweitniedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. Außerdem war die Zahl der Baugenehmigungen im Jahr 2023 in Potsdam weiter relativ niedrig. Sodass auch nicht damit gerechnet werden kann, dass sich an der schwachen Bautätigkeit in näherer Zeit etwas ändert.

Bundesweit gesehen ist die Entwicklung in Potsdam kein Ausreißer. „Durch die nach wie vor hohe Wohnungsknappheit bei gleichzeitig kommendem Einbruch der Neubautätigkeit steigen die Mieten derzeit sogar außerordentlich schnell“, so die Analyse von Empirica. „So wäre es möglich, dass das hohe Bewertungsniveau der Immobilien – quasi nachträglich – durch den Mietanstieg gerechtfertigt wird.“ Für den Ausblick gibt es zwei Varianten: „Steigende Zinsen oder eine stotternde Wirtschaft könnten weitere Preisrückgänge auslösen, hohe Zuwanderung oder Subventionen wie die degressive Abschreibung wirken in die Gegenrichtung.“