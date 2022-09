Wohnungsneubau am Volkspark Potsdam EU-Ausschreibung für Rote Kaserne West

Für den Neubau von 66 Wohnungen am Potsdamer Volkspark hat das städtische Immobilienunternehmen Pro Potsdam eine EU-weite Ausschreibung gestartet. Zunächst soll ein Auftragnehmer für die Rohbauarbeiten gefunden werden, wie die Pro Potsdam mitteilte. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2023 beginnen.

Begrüntes Flachdach, Photovoltaik und Abluft-Wärmepumpe

Geplant sind demnach vier Häuser an der Georg-Hermann-Allee. An der Westseite soll sich die Anlage „durch abgetreppte Staffelgeschosse und einen Innenhof“ in Richtung Volkspark öffnen. Zudem sind ein begrüntes Flachdach, eine Photovoltaikanlage sowie eine Abluft-Wärmepumpe vorgesehen. Die Versorgung soll anteilig mit Fernwärme geschehen.

75 Prozent der Wohnungen sollen künftig für Potsdamer:innen mit geringem und mittlerem Einkommen zur Verfügung stehen. Die Pro Potsdam hofft auf eine Wohnraumförderung des Landes.

