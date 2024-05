Wyschywanka-Tag Ukraine-Festival auf dem Alten Markt in Potsdam

Zum zweiten Mal wird in Potsdam der „Tag der Wyschywanka“ gefeiert. Das teilte der gemeinnützige Verein Ukraine-Hilfe mit. Als Wyschywanka bezeichnet man traditionelle Stickmuster. Sie sind fester Bestandteil der ukrainischen Nationaltracht. Das Wyschywanka-Tag Festival, das jährlich am dritten Donnerstag im Mai gefeiert wird, findet am 16. Mai zwischen 15 und 19 Uhr statt und bringt die Farben und Klänge der Ukraine nach Potsdam. Das Festival bringt neben Stickereien vor allem Musik auf den Alten Markt.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Potsdamerinnen und Potsdamer können „die tief verwurzelten Traditionen, die viele europäische Völker teilen“ kennenlernen, sagte der Vorsitzende des Vereins, Dan Grabov. „Zusammen mit den Bürgern Potsdams werden wir ein traditionelles ukrainisches Mustermotiv auf den Boden des Alten Markts zeichnen“, erklärt Grabov. „Dies soll nicht nur die Verbundenheit unserer Gemeinschaft zeigen, sondern auch eine bleibende Erinnerung an die Bedeutung kultureller Vielfalt und Einheit hinterlassen.“ Das Festival sei eine Feier der Freude, der Freiheit und der kulturellen Vielfalt.