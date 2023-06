Zerstörungen an mehr als 30 Stellen Zahlreiche Gräber auf Potsdamer Friedhof geschändet

Auf dem Neuen Friedhof in der Heinrich-Mann-Allee in Potsdam sind zahlreiche Gräber geschändet worden. Die Taten ereigneten vermutlich in den Nachtstunden zum Mittwoch (21. Juni). Nach Angaben der Stadtverwaltung gibt es Zerstörungen an mehr als 30 Stellen.

Dabei wurden Grabsteine umgestoßen, Grabsteinfundamente herausgerissen und beschädigt sowie Bepflanzungen und Dekorationen von Gräbern zerstört. Die Friedhofsverwaltung habe die Polizei über die Straftaten informiert.

„Die Landeshauptstadt ist entsetzt über dieses instinkt- und pietätlose Verhalten Einzelner und appelliert an alle Besucherinnen und Besucher auf den Friedhöfen, sich friedlich und rücksichtsvoll zu verhalten“, sagte Grünflächen-Fachbereichsleiter Lars Schmäh. Durch den Vandalismus seien nicht nur erhebliche finanzielle Schäden, sondern auch persönliche Verletzungen bei den Angehörigen der Verstorbenen entstanden.

Zuletzt hatten es Diebe auf Grabschmuck des Bornsteder Friedhofs abgesehen. Dort wurden im Mai zahlreiche Vasen und Gitter aus Metall gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe.