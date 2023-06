Zu Besuch in der Garage du Pont Französische Leichtigkeit unter Palmen in Potsdam

Fast ein Jahr ist es jetzt her, dass Sandra und Kai Desinger die Garage du Pont in der Berliner Straße an einen neuen Besitzer übergeben haben. Zwölf Jahre lang hatten sie dort, in Sichtweite der Glienicker Brücke, gewirkt. Das Bauwerk ist eine der letzten noch erhaltenen Tankstellen aus den 1930er-Jahren. Desingers richteten den originellen Ort mit viel Engagement wieder her und machten die einstige „Tanke“ zu einem Restaurant mit besonderer Atmosphäre. Im Sommer lässt es sich herrlich zwischen Palmen in den roten Regiestühlen draußen sitzen.