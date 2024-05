Zu viele bauliche Veränderungen Potsdamer Stadtrandsiedlung verliert Denkmalschutz

Wer in der Waldstadt oder am Schlaatz wohnt, kennt vermutlich die 1936 entstandene Eigenheimsiedlung „Am Stadtrand“, deren mit dunklem Holz verkleidete Giebelhäuser eher an süd- als norddeutsche Architektur erinnern. Nicht umsonst trug das von Architekt Reinhold Mohr entworfene Ensemble zwischen Nuthe und Straßenbahntrasse lange den Spitznamen „Zick’sche Schweiz“.

Seit der Wende stand die Siedlung unter Denkmalschutz, doch damit ist nun Schluss: Allen 59 Häusern wurde der Denkmalstatus aberkannt. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) sei nach einer 2023 durchgeführten Denkmalwertprüfung zu diesem Schluss gekommen, heißt es Potsdamer Amtsblatt vom April 2024.

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Christine Onnen vom Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM)

„Dabei wurde festgestellt, dass weite Teile dieser Siedlungen durch bauliche Veränderungen in den letzten Jahrzehnten große Verluste an Denkmalsubstanz erfahren haben“, so das Amtsblatt über die Siedlung „Am Stadtrand“ und die benachbarte Siedlung „Am Nuthestrand“, die in dem gleichen süddeutschen Architekturstil ausgeführt wurde.

Nach Ansicht des BLDAM haben die Bewohnerinnen und Bewohner die Häuser zu stark umgebaut und modernisiert: „Diese Umgestaltungen an den Siedlungen sind so schwerwiegend, dass die Voraussetzungen für eine Denkmaleigenschaft nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz teilweise nicht mehr gegeben sind.“

Der benachbarten Siedlung „Am Nuthestrand“ wurde nur zum Teil der Denkmalstatus aberkannt. © Andreas Klaer

Während „Am Stadtrand“ komplett aus der Denkmalliste gelöscht wurde, gilt dies bei „Am Nuthestrand“ nur in Teilen, da ein Teil der Häuser immer noch sehr gut erhalten sei: „Die 1934 bis 1938 nach dem Entwurf von Reinhold Mohr errichtete Siedlung ist in Teilen so stark verändert beziehungsweise hat so stark an bauzeitlicher Substanz eingebüßt, dass die Kriterien für ein Denkmal […] bei einigen Gebäuden nicht mehr in hinreichendem Maße erfüllt sind“, heißt es im Amtsblatt. Wie viele Gebäude der Siedlung den Denkmalstatus verloren haben, ist im Amtsblatt nicht aufgeführt.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Christine Onnen vom BLDAM auf Nachfrage der PNN. Um Fragen der Anwohnerinnen und Anwohner zu beantworten, wird am 23. Mai eine Informationsveranstaltung in den Räumen der Stadtverwaltung in der Edisonallee stattfinden.

Häuser für arbeitslose Handwerker

Der vollständige Name der Siedlungen lautet „Erwerbslosensiedlung ‚Am Stadtrand‘“ und „Selbsthilfesiedlung ‚Am Nuthestrand‘“, denn beide Bauprojekte waren eine Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Die Stadt Potsdam versuchte damals zwei Probleme auf einmal zu lösen, nämlich Arbeitslosigkeit und Mangel an Wohnraum. Deshalb wurden beide Siedlungen als Selbsthilfeprojekte von meist arbeitslosen Handwerkern errichtet, die anschließend in den von ihnen gebauten Häusern wohnen konnten – ein frühes Beispiel für sozialen Wohnungsbau.

Um eine gleichmäßig hohe Bauqualität zu gewährleisten, wurden die Häuser nach der Errichtung unter den Handwerkern verlost. Es wusste also niemand vorher, wer welches Haus bekommen würde.

Stadtbaurat Gustav Fritsch und Architekt Reinhold Mohr leiteten den Bau der Siedlung „Am Stadtrand“, die zwischen 1932 und 1936 entstand. Die Handwerker errichteten die Häuser „unter der Leitung des Architekten Groth“, wie es im „Architekturführer Potsdam“ von Paul Sigel heißt. Wenige Jahre später folgte die Siedlung „Am Nuthestrand“.

Gebaut wurden die giebelständigen Doppelhäuser in Fertigteilbauweise nach dem Vorbild typischer Schwarzwald- oder Schweizerhäuser. Der Einfluss gehe vermutlich auf Reinhold Mohrs Studienzeit in Stuttgart zurück, so der „Architekturführer Potsdam“. Jedes Haus verfügte jeweils über ein langes Gartengrundstück mit einem Holzstall: Durch Obst- und Gemüseanbau sollten die Bewohnerinnen und Bewohner sich in schweren Zeiten selbst versorgen können.