Zu viele westdeutsche Führungskräfte? In Potsdams Stadtkonzernen haben inzwischen Ostdeutsche das Sagen

Viel wird in diesen Tagen rund um das Einheitsfest auch über die Tatsache diskutiert, dass in Ostdeutschland in den Jahren nach der Wende viele Westdeutsche in Führungspositionen kamen und blieben. Doch in Potsdam ist gerade ein gegenläufiger Trend zu beobachten: Mit der vor wenigen Tagen von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) verkündeten Neubesetzung der Spitze der Potsdamer Stadtwerke sind nun zwei der drei kommunalen Großunternehmen in Potsdam in Sachen Herkunft der jeweiligen Doppelspitze rein ostdeutsch besetzt.