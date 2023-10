Zufahrt zum Schlaatz eingeschränkt Baustellen An der Alten Zauche und vor der Glienicker Brücke

Auch der Oktober beschert Autofahrern in Potsdam neue Baustellen auf den Straßen. Ein Überblick:

Ab Montag, dem 2. Oktober, ist die Berliner Straße stadtauswärts vor der Glienicker Brücke bis 3. November halbseitig gesperrt, Grund ist die Sanierung einer Schmutzwasserleitung.

Die Straße Am Raubfang in Bornstedt muss wegen Leitungsarbeiten bis 13. November in Höhe Blumencenter komplett gesperrt werden.

Nach dem Einheitsfeiertag wird ab dem 4. Oktober die Straße An der Alten Zauche am Schlaatz bis Mitte Dezember halbseitig gesperrt werden. Grund hierfür ist der Bau eines Gehwegs auf der Westseite der Straße. Die Fahrt auf der Alten Zauche ist nur Richtung Magnus-Zeller-Platz möglich, die Gegenrichtung wird über Heinrich-Mann-Allee und Horstweg umgeleitet.

Für die Reparatur einer Schmutzwasserleitung muss die Sellostraße in der Brandenburger Vorstadt in Höhe der Hausnummer 29 ab dem 4. Oktober für anderthalb Monate bis Mitte November vollgesperrt werden.

Die Ketziner Straße in Fahrland wird ab dem 4. Oktober bis zum 11. Oktober für den Bau einer Baustellenzufahrt in Höhe der Schule und des Sportplatzes halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Auf der Landesstraße 79 im Ortsteil Drewitz muss aufgrund von Baumpflegearbeiten die Brücke über die Nuthe hinter der Straße Verkehrshof am Sonntag, dem 8. Oktober, zwischen 8 und 14 Uhr gesperrt werden.

Mehrere Baustellen-Klassiker bleiben weiterhin Staugarant

Weiterhin bestehend bleiben die Baustellen am Kuhfortdamm - dort muss wegen Bauarbeiten zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße die Straße vollständig gesperrt werden. Der Liefer- und Anwohnerverkehr soll gewährleistet werden.

Im Bereich des Leipziger Dreiecks in der Innenstadt sollen alle Verkehrsteilnehmer auf die geänderte Verkehrsführung achten, heißt es aus dem Potsdamer Rathaus. Mittlerweile wurde der dritte Bauabschnitt gestartet. Ein Ausfahren aus der Albert-Einstein-Straße in Richtung Heinrich-Mann-Allee ist wieder möglich. In stadteinwärtiger Richtung steht für den Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee nur eine Spur zur Verfügung. Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Spur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Spur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung.

Die Leipziger Straße ist als Einbahnstraße stadteinwärts freigegeben. Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahme stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Für Arbeiten am Gelände des Eiskellers muss die Leipziger Straße zwischen Am Magazin und An der Lokremise halbseitig gesperrt werden. Es steht für den stadteinwärtigen Verkehr eine Fahrspur zur Verfügung.

Behinderungen gibt es weiterhin auf der Nuthestraße zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg. Dort wird die Fahrbahn erneuert, es gibt nun Fahrbahneinschränkungen wegen Restarbeiten. Alle Anschlussstellen sind allerdings wieder geöffnet.

Noch Restarbeiten gibt es bei der Baustelle auf der Nuthestraße © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

In der Breiten Straße / Wall am Kiez sind nach den Bauarbeiten zwar alle Spuren wieder befahrbar, für Restarbeiten bleibt die Straße Wall am Kiez ab der Zufahrt zur Seerose aus Richtung Breite Straße gesperrt.

Wegen Leitungsarbeiten an der Kreuzung August-Bebel-Straße muss die Stahnsdorfer Straße gesperrt werden.

Zwei Baustellen gibt es nach wie vor auf der Zeppelinstraße: In Höhe Schafgraben ist stadtauswärts wegen einer Baustellenzufahrt nur eine Spur nutzbar. Wenig später auch in stadtauswärtiger Richtung ist für Leitungsarbeiten zwischen Kastanienallee und der Stormstraße ebenfalls nur eine Spur offen.

Die Straße Am Buchhorst bleibt weiterhin für die Verlegung einer Fernwärme- und Trinkwasserleitung halbseitig gesperrt. Die Sperrung erfolgt zwischen Drewitzer Straße und Straße An der Brauerei in mehreren Abschnitten.

Ebenfalls halbseitig gesperrt bleibt die Drewitzer Straße zwischen Am Buchhorst und Möbelhof. Der Bereich wird als Einbahnstraße stadteinwärts ausgewiesen. Stadtauswärts wird der Verkehr über die Straße Handelshof umgeleitet.

Und auch für Fußgänger gibt es eine größere und entscheidende Baustelle - nämlich an der Fußwegbrücke zum Stern-Center über die Nuthestraße. Die muss instandgesetzt werden und ist bis auf Weiteres voll gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr muss großräumig über die Neuendorfer Straße umgeleitet werden.