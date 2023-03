Zukunft des Bergmann-Klinikums in Potsdam Neue Geschäftsführerin will Neubau statt Sanierung

Für die neue medizinische Geschäftsführerin des Bergmann-Klinikums, Karin Hochbaum, ist ein Neubau des Hauses an einem anderen Standort in Potsdam fachlich der richtige Weg. Das machte sie bei einem Pressegespräch am Donnerstag deutlich, bei der sie sich erstmals der Potsdamer Öffentlichkeit vorstellte.

Statt des historisch gewachsenen Standorts zwischen Charlotten- und Berliner Straße würde ein Neubau optimalere Strukturen für Patienten bieten können, unter anderem mit Blick auf Zimmergrößen. „Insofern wäre das natürlich wünschenswert“, sagte Hochbaum auf PNN-Nachfrage.

Wie berichtet, hatte es zum Thema Neubau des kommunalen Großkrankenhauses auch eine Machbarkeitsstudie gegeben, deren Ergebnisse bisher öffentlich nicht bekannt sind und intern mit dem Gesellschafter besprochen wurden – also Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). In der Studie sollte auch die Variante der Sanierung am Standort betrachtet werden.

Hochbaum ist seit dem 1. Februar für das Bergmann-Klinikum tätig, kam vom Bremer Klinikverbund Gesundheit Nord. Komplettiert wird das künftige Führungstrio im Bergmann-Klinikum von Sabine Brase, die ab 1. April den Bereich „Pflege, Bildung, Zukunft“ verantwortet. Sie war bisher Pflegechefin am Klinikum Oldenburg.

Das Bergmann-Klinikum war zuletzt vor allem wegen der schwierigen Finanzlage in den Schlagzeilen. Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt verlieh allerdings seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich das im Zuge der geplanten Reform der Krankenhausfinanzierung wieder ändere. So könnten Maximalversorger wie das Klinikum – mit der Spezialisierung auf bestimmte Themen wie Onkologie – künftig auf eine bessere Vergütung hoffen.

