Zukunft des Science Park Potsdamer Wissenschaftsstandort Golm wird erweitert

Golms Wissenschaftspark steht weiterhin auf Wachstumskurs. Während das Umweltministerium den Wohnungsbau am Science Park überraschend gestoppt hat, werden die Gewerbeflächen weiter entwickelt. „Im größten Science Park Brandenburgs läuft es gut, auch dank privater Investoren“, sagte Agnes von Matuschka, Geschäftsführerin des Standortmanagements Golm, bei einer Präsentation der Zukunftspläne am Donnerstag. In den kommenden Jahren sollen mehrere Großprojekte mit tausenden Quadratmetern Labor- und Bürofläche gebaut werden.