Zur Antikmeile und zum Adventsmarkt Vier verkaufsoffene Sonntage in Potsdam

In Potsdam sollen in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Diese sind zu den Antikmeilen am 14. Mai und 24. September sowie zur Adventszeit am 3. und 10. Dezember geplant, vor allem im Innenstadtbereich – nicht aber im Stern-Center. Das teilte Ordnungsdezernentin Brigitte Meier (SPD) jetzt den Stadtverordneten mit.

Angefragt hatte Hans-Jürgen Scharfenberg von den Linken – der auch kritisierte, dass Potsdam zu wenige verkaufsoffene Sonntage ausweise. Meier sagte einmal mehr, es brauche einen Bezug zu einem Kulturereignis im Stadtgebiet. Sie sei aber bereit, mit Akteuren aus dem Potsdamer Süden zu sprechen, um Möglichkeiten für einen solchen Anlass zu entwickeln.

