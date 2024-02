Zur Kommunalwahl im Juni 84 Kandidaten treten für Die Andere an

Mit insgesamt 84 Kandidaten will die Wählergruppe Die Andere bei der Kommunalwahl mindestens wieder sechs Mandate in der Stadtverordnetenversammlung holen. Dieses Ziel hat Die-Andere-Urgestein Lutz Boede auf PNN-Anfrage ausgegeben – am Rande der Aufstellungsversammlung der Initiative, die am Samstag im Treffpunkt Freizeit stattgefunden hat.

Auf den vorderen Listenplätzen treten zum Beispiel Jan Kuppert an, der Sprecher des alternativen Verkehrsclubs Deutschland (VCD) in Brandenburg, oder die frühere Chefin des Autonomen Frauenzentrums, Heiderose Gerber. Bekannte Namen sind auch Carsten Linke vom Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen in der Stadt Potsdam oder die evangelische Pfarrerin Monique Tinney.

Bei der Kandidatenwahl der Wählergruppe Die Andere im Treffpunkt Freizeit. © Andreas Klaer/ PNN

Neu im Team sind unter anderem die stellvertretende Vorsitzende des Migrantenbeirats, Diana Gonzalez Olivo, und Jibran Khalil, der sich als Träger des Potsdamer Integrationspreises seit Jahren gegen Rassismus und für Integration einsetzt. Ebenso sich aufstellen lassen hat Susanna Krüger, die stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende aus Satzkorn, die dort früher für die SPD angetreten ist. Erstmals will Die Andere so auch in den Ortsbeiräten im Norden vertreten sein.

Andere Politik Die Andere steht für Politik mit überwiegend grünen und linken Inhalten, die man aus eigener Sicht aber konsequenter vertritt als jene Parteien. Ziele sind zum Beispiel kostenloser Nahverkehr, die integrationsfördernde Unterbringung von Flüchtlingen oder die Begrenzung von Mieten. Zudem gilt die Wählergruppe als entschiedener Gegner des Wiederaufbaus der Garnisonkirche und der Wiederherstellung der historischen Potsdamer Mitte. Das konkrete Programm zur Kommunalwahl wird gerade noch erarbeitet.

Die Wählergruppe ist seit 1993 in der Stadtverordnetenversammlung vertreten, mit 10,4 Prozent holte sie bei den Kommunalwahlen 2019 ihr bisher bestes Ergebnis. Das Besondere ist das Rotationssystem: Wer für Die Andere antritt, bewirbt sich um ein zeitlich begrenztes Mandat. Denn die Fraktion wechselt einmal im Jahr ihre Mitglieder komplett aus. „Wir möchten auf diese Weise mehr Interessierte mit den Abläufen im Stadthaus vertraut machen, unsere Mandatsträger*innen vor Verschleiß und Anpassungsprozessen schützen und verhindern, dass Karrierestreben und Tunnelblick unsere Politik bestimmen“, schreibt die Wählergruppe dazu auf ihrer Homepage. Auf der anderen Seite müssen sich die jeweiligen Stadtverordneten stets neu einarbeiten, auch in gegebenenfalls schon jahrelang laufende Prozesse.

Dieses besondere Procedere war auch bei der Versammlung zu merken: Kampfkandidaturen, wie bei normalen Parteien üblich, blieben aus. Die Kandidatenlisten waren demnach vor allem so gestaltet, dass die möglichen Stadtverordneten, sollten sie für ihre einjährige Amtszeit an der Reihe sein, auch wirklich Zeit haben. Insofern hatte die Wählergruppe in der Vergangenheit auch auf Plakate mit Kandidatenköpfen verzichtet, sondern mit Slogans wie „Eine andere Stadt ist möglich“ geworben.