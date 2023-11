Zur Lösung von Schulproblemen Potsdamer Kreiselternrat hat neuen Sprecher

James Scherf ist der neue Sprecher des Potsdamer Kreiselternrats. Das bestätigte der 50 Jahre alte Jurist aus dem Bornstedter Feld den PNN. Er sei einstimmig als neuer Sprecher gewählt worden, sagte er. Die bisherige Sprecherin Annett Hagemann-Rentzsch bleibt dem Gremium als stellvertretende Vorsitzende erhalten.

Der Kreiselternrat ist die gesetzlich vorgesehene Vertre­tung der Eltern­sprecher in den Schulen. Das Gremium hatte in den vergangenen Jahren unter anderem für mehr Transparenz im sogenannten Ü7-Verfahren gesorgt, vor allem mit stetigen Nachfragen beim Bildungsministerium zum Übergang von Grund- zu weiterführenden Schulen. Scherf sagte, das Ziel müsse eine echte Wahlfreiheit sein - dass Eltern also ihre Kinder an jene Schulen senden können, die sie auch wirklich präferieren. Derzeit würde häufig taktisch gewählt - zum Beispiel Gymnasien angekreuzt, damit die Kinder nur keinen der unbeliebteren Gesamtschulstandorte zugewiesen bekommen. Dabei könnten sich viele Eltern durchaus Gesamtschulen wie die Voltaire-Schule durchaus vorstellen.