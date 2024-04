Zusammenstoß mit Tram Radfahrer in Potsdamer Innenstadt schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Potsdamer Innenstadt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 51-Jährige war in Richtung Platz der Einheit unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es zu dem Unfall, als der Fahrer nach links in die Burgstraße einbiegen wollte. Offenbar hatte er beim Überqueren der Schienen die Tram, die ebenfalls in Richtung Platz der Einheit fuhr, nicht bemerkt.

Der 51-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er trug keinen Helm. Zudem war er alkoholisiert. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,97 Promille. Rettungskräfte brachten den Radfahrer ins Krankenhaus. In der Straßenbahn, in der sich rund 40 Fahrgäste befanden, wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Ein weiterer Radfahrer wurde am Donnerstag in Potsdam-West bei einem Unfall leicht verletzt. Der 82-Jährige wurde von einem Auto angefahren, als der 55-jährige Fahrer mit dem Wagen aus einer Grundstückseinfahrt auf die Zeppelinstraße einbog. Der Radfahrer war ohne Helm und entgegen der Fahrtrichtung auf dem Bürgersteig unterwegs. Er kam in eine Klinik.