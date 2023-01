Zwei E-Busse übergeben „Neue Raumschiffe“ für den „Heimatstern“ in Potsdam

Die Potsdamer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Heimatstern des Deutschen Roten Kreuzes ist ab sofort elektrisch unterwegs. Am Mittwoch gingen zwei elektrisch angetriebene Kleinbusse in den Fuhrpark des Hauses im Stadtteil am Stern über. Für die Bewohner des „Heimatstern“-Hauses sind die Busse „unsere neuen Raumschiffe“, wie eines der Kinder sagte – weil die Busse Geräusche wie Ufos machten.

Die Fahrzeuge sollen vor allem die Stadtfahrten abdecken, hieß es vom DRK. Doch auch die erste größere Tour ist geplant: Über das Ziel in den Osterferien entscheiden die jungen Bewohner und Bewohnerinnen.

