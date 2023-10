Zwei Verletzte in Potsdam 29-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in der Nauener Vorstadt in der Nedlitzer Straße von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht. Wie die Polizei mitteilte, erlitten der 29 Jahre alte Fahrer und sein 24 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen. Nach einer Versorgung durch die Rettungskräfte wurden sie in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Warum der 29-Jährige die Kontrolle über das Auto verlor, ist unklar. Er war in Richtung Groß Glienicke unterwegs. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Unfallwagen nicht über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügt. Daher wurde das Kennzeichen entstempelt und der Fahrzeugschein sichergestellt. Die Einsatzkräfte nahmen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auf.