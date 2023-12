Zweiter Advent in Potsdam Sinterklaas und Böhmisches Fest

Adventsgrüße aus der Ferne - und das mitten in Potsdam. Klingt komisch, ist aber am zweiten Adventswochenende möglich. Nicht nur der Böhmische Weihnachtsmarkt in Babelsberg lädt an diesem Wochenende erneut zu grenzübergreifenden Eindrücken ein. Der Traditionsmarkt zwischen den früheren Weberhäuschen besticht durch Handwerkskunst, bodenständigem Speis und Trank und einem kurzweiligen Bühnenprogramm.

Geöffnet ist der kostenfreie Böhmische Markt an diesem Wochenende letztmalig am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Parallel zum Markt auf dem Weberplatz findet am Samstag, dem 9. Dezember ein Adventskonzert mit dem Collegium Musicum und Rald Benschu in der Friedrichskirche statt. Karten kosten ab 12,85 Euro.

Sinterklaas-Anreise mit Schiff und Schimmel

Von Babelsberg in die Potsdamer Innenstadt oder von Böhmen in die Niederlande. Auch der Sinterklaas beehrt die Stadt in diesem Jahr wieder. Die holländische Variante des Nikolaus reist am Samstag stilecht zunächst mit einem Schiff der Weissen Flotte in den Potsdamer Hafen, um dort gegen 13.30 Uhr auf einen Schimmel umzusteigen und in das Holländische Viertel rund um die Mittelstraße zu reiten. Dort, im Quartier mit den roten Backsteinhäusern steigt dann das eigentliche Sinterklaasfest mit rund 100 Ständen holländischer und einheimischer Händler und Gastronomen. Geöffnet ist der Markt bei freiem Eintritt bei am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Eine gar märchenhafte Stimmung entsteht beim Klingenden Advent im Historischen Treppenhaus der Stiftung Großes Waisenhaus, in der Breiten Straße 9A. Unter der Goldenen Caritas spielen am 9. Dezember ab 16 Uhr verschiedene Bläserensembles der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“. Der Eintritt zum Konzert ist frei, die Stiftung bittet allerdings um Spenden für die musikalische Bildung von Kindern.

Einen vermutlich etwas speziellen Weihnachtsmarkt dürfen Besucher am Samstag im Freiland erwarten. Unter dem bezeichnenden Motto „Holy Shit“ öffnet um 14 Uhr der Kunstmarkt des Alternativen Soziokulturzentrums in der Friedrich-Engels-Straße 22 letztmalig in diesem Jahr.

Weihnachtskonzerte bei Oberlin und in der Sternkirche

Klassischer wird es an der Oberlinkirche in Babelsberg. Das Oberlinhaus lädt am Samstagnachmittag auf sein Gelände in der Rudolf-Breitscheid-Straße 24. Angekündigt sind von 14 bis 19 Uhr ein buntes Markttreiben und ein Programm aus Musik, Filmvorführungen, Eselreiten und gemeinsamem Singen. Tags darauf findet in der Oberlinkirche das Weihnachtskonzert des Chorlektiv Potsdam statt. 17 Uhr ist Beginn von „Let it snow“, der Eintritt ist frei, über Spenden wird sich gefreut.

Ein weiteres vorweihnachtliches Konzert ist am Sonntag, dem 10. Dezember, in der Sternkirche, Im Schäferfeld 1, zu erleben. Dort präsentiert die Städtische Musikschule ab 16 Uhr ein vielfältiges Adventskonzert unter dem Motto „Der Morgenstern“.

Unter verschneiten Linden kann man am Sonntag in den Babelsberger Lindenpark, Stahnsdorfer Straße 76, spazieren, um zwischen 15 und 18 Uhr sein Glück auf dem Weihnachtsflohmarkt zu versuchen. Neben Ideen für Weihnachtsgeschenken soll es Leckereien und Getränke geben, außerdem wird der weihnachtlichste Stand prämiert, der Kneipenchor sorgt für musikalische Begleitung.

Auf der Insel Hermannswerder findet am Sonntagnachmittag ein Adventsmarkt statt. Zwischen den altehrwürdigen Backsteinhäusern der Hoffbauer-Stiftung, direkt neben der Hoffbauerkirche, erwartet die Besucher von 14 bis 18 Uhr Marktstände im romantischen Lichterschein.