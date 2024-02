Zwischen Geltow und Potsdam Neuer Blitzer erwischt 3400 Temposünder in zwei Wochen

Auf der Bundesstraße 1 zwischen Geltow und Potsdam hat die Polizei mit einem mobilen Blitzer in den vergangenen beiden Wochen rund 3400 Fahrzeuge registriert, die zu schnell unterwegs waren. Die Polizei teilte am Freitag mit, die Messstelle habe sich im Bereich Hauffstraße nahe einer Kita und Grundschule befunden. Dort gilt Tempo 30.

In der Einsatzzeit waren demnach 4,6 Prozent der insgesamt rund 73.800 kontrollierten Fahrzeuge zu schnell. Die meisten davon fuhren laut Polizei mit 40 bis 60 Kilometern pro Stunde. In der ersten Woche wurde aber auch ein Auto mit Tempo 90 geblitzt. Die meisten Verstöße seien an den Wochenenden registriert worden, hieß es. Es habe sich auch eine Art „Lerneffekt“ eingestellt, so die Polizei: Wurden anfangs noch mehr als 400 Temposünder ertappt, waren es zuletzt rund 150.

Manche Autofahrer seien sogar mehrfach geblitzt worden, sagte eine Polizeisprecherin: Dabei seien in dem Bereich gerade viele Kinder unterwegs. Nächste Woche soll der Blitzer dann vor Ort die Fahrzeuge kontrollieren, die in Richtung Potsdam unterwegs sind.