Zwischen Krampnitz und Innenstadt Neuer Radschnellweg soll nun neben Bundesstraße verlaufen

Ein wichtiges Projekt für die Verkehrsanbindung des neuen Stadtviertels in Krampnitz ist neu geplant worden: Der Radschnellweg in Richtung Innenstadt. In einer Präsentation, die jüngst im Verkehrsausschuss vorgestellt worden ist, ist nun die favorisierte neue Route bekannt gegeben worden. Diese verläuft entlang der Bundesstraße 2 – und nicht mehr, wie noch vor wenigen Jahren geplant, entlang des Fahrlander Sees.