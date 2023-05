Lauter Knall am Schlaatz Einbruch in Supermarkt am Potsdamer Horstweg

Die Polizei ist am Sonntagabend um 19.45 Uhr zu einem Supermarkt am Horstweg in Potsdam gerufen worden. Ein Zeuge sei durch einen lauten Knall aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe noch beobachten können, wie eine männliche Person aus Richtung des Marktes wegrannte. Dabei soll diese mehrere Getränkedosen mit sich geführt haben.

Der Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, er trug zur Tatzeit kurze Hosen und ein Basecap.

Der Mann floh in Richtung Großbeerenstraße. Laut Polizei hätten sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nicht dazu geführt, den Einbrecher zu stellen. Am Tatort übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen und sicherte Spuren.