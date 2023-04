Lebloser Mann in Babelsberg gefunden Polizei geht von tödlichem Sturz aus

Der Fund einer toten Person in einem Wohnhaus im Babelsberger Zentrum an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße/Karl-Liebknecht-Straße hat am Sonntagabend einen Polizei- und Notarzteinsatz ausgelöst. Der Mann war nach PNN-Informationen von einen Bewohner im Treppenhaus des Wohnhauses gefunden worden.

Polizeisprecher Daniel Keip bestätigte auf PNN-Anfrage, dass Polizei und Notarzt am Abend alarmiert wurden. Der Notarzt habe bei dem 54-Jährigen keine Vitalzeichen mehr feststellen können. Die Polizei habe von Amts wegen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, so der Sprecher. Hinweise auf Fremdeinwirkungen lägen derzeit nicht vor, „sodass von einem tödlichen Treppensturz ausgegangen werden muss“, erklärte er weiter.

