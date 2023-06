Museumsfreitag in Potsdam Kostenloser Eintritt in städtische Häuser

In dieser Woche ist wieder Museumsfreitag: Am 23. Juni können vier Potsdamer Museen kostenlos besucht werden. Die Aktion findet im Filmmuseum Potsdam (von 12 bis 18 Uhr geöffnet), im Potsdam-Museum (12 bis 18 Uhr), im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte (von 11 bis 18 Uhr geöffnet) und Naturkundemuseum Potsdam (von 9 bis 18 Uhr geöffnet) statt.

Besucht werden können unter anderem die Sonderausstellung „SUS100 – Mensch verändert Schwein“ im Naturkundemuseum oder „Potsdamer Linien. DDR-Alltagsfotografie von Werner Taag“ im Potsdam-Museum. Es ist bereits der zweite Museumsfreitag in diesem Jahr, weitere Termine sind am 22. September und am 22. Dezember.