Musikalischer Abend in Neu Fahrland Träger für Bürgerhaus stellt sich vor

Der neue Betreiber des Bürgerhauses im Potsdamer Ortsteil Neu Fahrland will sich an diesem Freitag offiziell den Anwohnern vorstellen. Das teilte der Träger, die Soziale Stadt ProPotsdam gGmbh, jetzt mit. Ab 20 Uhr hat man demnach zusammen mit dem Ortsbeirat einen Abend der offenen Tür mit Jazz und brasilianischer Musik organisiert.

Der gemeinnützige Träger hat das Bürgerhaus in der Straße Am Kirchberg übernommen. „Bewährtes wird natürlich beibehalten, aber neue Formate und Veranstaltungen sollen ebenfalls ihren Platz finden, denn das Bürgerhaus soll wieder mehr ein Ort für Kultur, des Austauschs und der Begegnung werden.“ Für die Einrichtung wird auch ein neuer Name gesucht. Vorschläge sind willkommen.

