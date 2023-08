Nach Unfall in der Waldstadt Betrunkene Frau stellt sich der Polizei

Eine betrunkene Fahrerin hat sich am frühen Donnerstagmorgen nach einem Unfall mit Fahrerflucht in der Waldstadt der Polizei gestellt. Wie die Polizei mitteilte, hatte zuvor ein Anwohner in der Waldstadt kurz nach Mitternacht einen lauten Knall gehört und ein Auto fluchtartig wegfahren sehen. Die Beamten hatten vor Ort, in der Straße Zum Kahlenberg, an einem anderen Auto frische Unfallschäden dokumentiert.

Kurze Zeit später habe sich die stark alkoholisierte Frau bei der Polizeidienststelle Potsdam wegen des Unfalls in der Waldstadt gemeldet. Die Beamten haben bei der 39-Jährigen 2,75 Promille festgestellt. Ihr Führerschein wurde eingezogen. Zu den genauen Schäden machte die Polizei keine Angaben.