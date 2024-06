Nach Wahlbetrugs-Vorwurf in Potsdam Macher des Fake-Videos hat sich selbst gestellt

Der Urheber eines Videos, in dem Behauptungen zu angeblichem Betrug bei den Kommunal- und Europawahlen im Potsdamer Stadtteil Stern verbreitet wurden, ist gefasst. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) am Montag mitteilte, habe sich bereits Ende der vergangenen Woche ein junger Mann in der Polizeiinspektion Potsdam gemeldet und erklärt, dass er Urheber des Videos sei. Weitere Informationen aus den laufenden Ermittlungen teilte die Polizei nicht mit.