Neuer Spielplatz in Golm Ritt durch Baustelle gefährdet Eröffnung

Der Spielplatz und die Grünanlage Zum Großen Herzberg in Golm soll nächste Woche eröffnet werden - eigentlich. Doch die Stadtverwaltung sieht die Eröffnung aktuell „durch Vandalismus gefährdet“, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Stadtteil im Potsdamer Norden hat aktuell mit einer Gruppe gewalttätiger Jugendlicher zu kämpfen, es kam unter anderem zu Pöbeleien auf dem Uni-Campus. Doch mit den Schäden an der Spielplatz-Baustelle hat die Jugend-Gang vermutlich nichts zu tun – Hufspuren deuten auf andere Verdächtige hin.

Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung den PNN erklärte, haben nicht bloß Menschen, sondern auch Pferde die Baustelle betreten. Dadurch sei die Bodendecke beschädigt worden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgetrocknet sei. „Die angesäten Vegetationsflächen müssen sich erst noch entwickeln und die Wegedecke bis zur Eröffnung komplett durchtrocknen, damit die Flächen ohne Beschädigungen eingeweiht werden können“, so die Stadtverwaltung.

Sportgeräte und Obstbäume

Im April 2022 hat die Stadtverwaltung den Bau des Spielplatzes angekündigt. Inzwischen sind hier sieben verschiedene Spiel- und Sportgeräte angebracht worden sowie 47 Laub- und 19 Obstbäume auf einer Streuobstwiese gepflanzt worden. Die Pflanzungen wurden zusammen mit den anwohnenden Baumpaten im November 2022 durchgeführt. Der Fachbereich für Grünflächen habe bei der Gestaltung bewusst auf Asphalt, Beton und Zaunanlagen verzichtet, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Damit die Eröffnungsfeier wie geplant am 20. April stattfinden kann, mahnt die Stadtverwaltung, die Baustelle auf gar keinen Fall zu betreten – schon gar nicht beritten.

