Neues Klettergerüst für die „Westkurve“ Mehr als 100 Spielplätze fehlen noch in Potsdam

Kurz fiel die Eröffnungsrede von Bernd Rubelt, dem Potsdamer Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, am Mittwochnachmittag auf dem neueröffneten Spielplatz „Westkurve“ aus. Die wartenden Kinder – Rubelt schätzte sie auf rund 300 – wollten das neue Klettergerüst aus Robinienholz endlich für sich erobern und so war er ohne Mikrofon praktisch nicht zu hören. Ihm blieb im Wesentlichen nur zu sagen: „Bei unseren Kinderspielplätzen ist uns immer wichtig, dass wir das zusammen machen.“ So hatte es im Vorfeld einen Workshop mit mehr als 90 Kindern und eine Kinderjury gegeben.

André Falke von der „Bürgerinitiative Westkurve“ überreichte an zwei der Jurymitglieder bei der Einweihung einen symbolischen Staffelstab. „Beteiligung ist anstrengend, aber sie macht Spaß“, gab er ihnen mit auf den Weg, bevor das Spielgerüst gestürmt wurde. Dass den Mitarbeitern der Potsdamer Firma „Wildholz Spielgeräte“, die seit Juni rund 2000 Arbeitsstunden in den Aufbau dieser Einzelanfertigung nach den Vorgaben der Kinder investiert hatten, gedankt wurde, ging dann im allgemeinen Trubel unter.

Die Erneuerung des Spielplatzes, der vor 14 Jahren mit einem Rutschenturm begonnen hatte, kostet die Stadt rund 190.000 Euro. Ebenfalls 2023 wurden bereits zwei neue Anlagen in Klein Glienicke und Golm eröffnet. Dem 2021 beschlossenen Spielplatzkonzept ist zu entnehmen, dass in der Stadt mehr als 100 Plätze fehlen, derzeit sind 97 Spielplätze komplett oder teils sanierungsbedürftig. Bis zum Ende der Laufzeit des Konzepts im Jahr 2031 wären rund 40 Millionen Euro nötig, um den Rückstand auszugleichen. In diesem Jahr beträgt das Spielplatz-Budget für Potsdam 860.000 Euro.