Neues Personal für das Rathaus Die größere Herausforderung für Schubert

Endlich: Mit der Berufung von Marc Jumpers hat das Baudezernat wieder einen Chef im für Potsdam so wichtigen Denkmalschutzamt. Dieser habe im Bewerbungsverfahren durch fachliche Expertise und persönliche Kompetenz überzeugt, ließ sein künftiger Vorgesetzter Bernd Rubelt am Freitag wissen - man kann hoffen, dass der parteilose Baudezernent diesmal bei der Personalauswahl einen besseren Riecher hatte als bei der Vorgängerin von Jumpers, die Negativ-Schlagzeilen in Serie produzierte. Was hoffnungsvoll stimmt: Jumpers kennt Potsdam schon durch seine frühere Arbeit bei der Schlösserstiftung - und auch die Drähte zu den Welterbe-Hütern dürften dem neuen Behördenchef durchaus zu Gute kommen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden